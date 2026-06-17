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Общество

Россиянам рассказали, почему важно регулярно забирать почту из ящика

Юрист Левин: пустой почтовый ящик снижает риск ограбления
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пустой почтовый ящик снижает риск ограбления квартиры. Об этом в интервью РИАМО сообщил адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов Московской области Юрий Левин.

«Переполненный почтовый ящик — один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи», — предупредил юрист.

Кроме того, по его словам, забирая корреспонденцию вовремя, можно предотвратить кражу самих писем и документов, в том числе из хулиганских побуждений.

Чтобы почтовый ящик регулярно опустошался даже в периоды длительного отсутствия дома, Левин посоветовал оставить ключи родственникам или соседям.

Главред аналитического издания Runet Владимир Зыков до этого говорил, что информацию об отпуске, в том числе фотографии, можно выкладывать в соцсети только после возвращения, в противном случае злоумышленники будут знать, что квартира гражданина в данный момент пустует. Также нельзя показывать дорогие покупки, чтобы не дать возможность оценить доходы и спровоцировать вымогательство и прочие преступные схемы.

Ранее россиян предупредили о росте активности мошенников в сезон отпусков.

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