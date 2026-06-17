Школьница спасла упавшую в кипяток 92-летнюю пенсионерку

В Новосибирской области 14-летняя школьница помогла спасти 92-летнюю пенсионерку, которая упала в ванну с кипятком у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Девочка зашла в подъезд дома и услышала слабые крики о помощи. Поднявшись по лестнице, школьница поняла, что на помощь зовет пенсионерка. Девочка обратилась к соседям и старшей по дому.

Взрослые вызвали экстренные службы и связались с родственниками пенсионерки. Когда дверь в квартиру удалось открыть, выяснилось, что пожилая женщина упала в ванну с кипятком, из-за возраста и состояния здоровья она не могла самостоятельно выбраться.

Соседи помогли пострадавшей покинуть ванну и не отходили от нее до приезда скорой помощи. Медики доставили пенсионерку в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей с ожогами. Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.

Ранее пенсионер превратил квартиру в свалку и застрял в мусоре.