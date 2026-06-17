«Таврида.АРТ» впервые пройдет на фестивале молодежи

Около 10 тысяч человек станут участниками фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Фестиваль «Таврида.АРТ» впервые пройдет на международном фестивале молодежи с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля.

Всего в фестивале примут участие 10 тыс. человек из 190 стран.

В рамках фестиваля участникам покажут молодежные проекты России, среди которых музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления фолк-коллективов, книжная ярмарка и другие мероприятия.

Также на фестивале пройдет карнавальное шествие, в рамках которого участники из разных стран покажут национальные костюмы.

Кроме того, «Таврида.АРТ» покажет жителям Екатеринбурга большое шоу и подарит городу арт-объект, символизирующий связь Крыма и Урала.