На Алтае мужчина расстрелял жену и тещу из ружья

На Алтае мужчина выстрелил из ружья в жену и тещу во время ссоры

В Алтайском крае задержали 60-летнего мужчину, который во время ссоры выстрелил из ружья в жену и тещу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 15 июня, обвиняемый вместе с женой гостил у тещи. Во время застолья между мужчиной и женщинами возникла ссора, обидевшись на родственниц фигурант пришел к себе домой, взял ружье и вернулся в дом к теще. Он несколько раз выстрелил в сторону супруги и ее матери.

67-летняя женщина получила тяжелые ранения, спасти ее не удалось. 44-летняя супруга подозреваемого экстренно госпитализирована в районную больницу, врачи оказывают ей необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан. Установлено, что разрешения на оружие у мужчины не было.

До этого в Петербурге подросток несколько раз выстрелил в спину бывшей девушке из пневматики.

Ранее в Хабаровском крае пенсионер ранил из ружья бывшую жену.