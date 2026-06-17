В Оренбургской области полуторагодовалый ребенок напился чистящего средства

В Оренбургской области полуторагодовалый ребенок выпил чистящее средство, оставленное матерью во время уборки. Об этом сообщает Ria56.

Мать мальчика мыла полы и оставила открытый флакон с бытовой химией возле детской кроватки. Женщина ненадолго вышла на улицу, ее муж в это время ремонтировал мебель в той же комнате и отвлекся.

Мальчик заметил яркую бутылку, сделал из нее несколько глотков и закашлялся. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого в Туве двухлетний ребенок попал в больницу, выпив марганцовку. Несовершеннолетний остался без присмотра родителей, которые распивали спиртные напитки. Ребенок сделал несколько глотков раствора марганцовки после чего ему стало плохо, отец вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мальчик оказался в реанимации, выпив два ледяных напитка в жару.