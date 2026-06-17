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Общество

Московский подросток отдал мошенникам 4,8 млн рублей

В Москве поймали курьера мошенников, укравшего у подростка 4,8 млн рублей
Shutterstock

В Москве полицейские задержали 19-летнего жителя Зеленограда, который участвовал в хищении 4,8 млн рублей у 17-летнего подростка. Об этом сообщает ГУ МВД столицы.

Неизвестные связались с 17-летним юношей под видом сотрудников госструктур и выминали у него личные данные. Злоумышленники начали угрожать молодому человеку уголовным преследованием и потребовали «задекларировать» имущество в квартире. По видеозвонку злоумышленники заметили в квартире сейф и убедили школьника забрать из него деньги.

Подросток на перекрестке улиц Остафьевской и Академика Понтрягина передал 4,8 млн рублей незнакомцу. С помощью камер городского видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали по месту жительства в Зеленограде 19-летнего москвича. По версии следствия, он забрал деньги у подростка, конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге школьница открыла дверь взломщику сейфа по приказу мошенников.

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