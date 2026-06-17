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Общество

Молодые медиаспециалисты разработают стратегии для развития регионов

В Калининградской области стартовала программа «ШУМ. Города»
Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

Молодые авторы контента смогут разработать стратегии для развития регионов на стартовавшем в Калининградской области форуме «ШУМ», сообщает пресс-служба форума.

В рамках программы «ШУМ. Города» молодые медиаспециалисты найдут новые подходы для развития территорий через современные коммуникации.

Как отметила заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, за 80 лет регион прошел большой путь становления и развития.

«Сегодня это территория, где бережно сохраняется история и одновременно создаются современные общественные пространства. Уверена, что по итогам программы появятся проекты, которые будут востребованы далеко за пределами форума», — сказала она.

В программе примут участие создатели контента, специалисты пресс-служб, авторы медиапроектов и активисты студенческих медиацентров в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам руководителя центра развития молодежных медиа «ШУМ» Татьяны Мандрыкиной, молодые авторы контента могут превращать локальные истории в истории национального масштаба.

«В рамках программы «ШУМ.Города» молодые медиаспециалисты научатся видеть за новостной повесткой человека, за территорией — ее характер, а за контентом — возможность создавать реальные изменения», — сказала она.

Мастером программы станет генеральный директор Flacon Residence, сооснователь Flacon Space и дизайн-резиденции «Гумбиннен» Михаил Егошин.

Также молодые медиаспециалисты разработают собственные решения для продвижения российских регионов и поддержки локальных инициатив.

«Для меня участие в форуме «ШУМ» — это возможность получить новый опыт, расширить профессиональные знания в сфере медиа и познакомиться с талантливыми ребятами со всей страны», — рассказала участница форума Ева Рудик.

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