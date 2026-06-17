Мужчина тяпкой расколотил чужую машину во дворе дома в Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля, злоумышленник тяпкой расколотил стекла в иномарке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Строителей, в правоохранительные органы обратились свидетели происшествия. Горожане рассказали, что неизвестный бьет тяпкой стекла в чужой машине.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили 47-летнего мужчину, который размахивал садовым инструментом. Владелицей авто оказалась пожилая женщина, вышедшая на сработавшую сигнализацию. На место вызвали бригаду скорой помощи. После оказания медицинской помощи задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Подмосковье полиция задержала мужчину, который разгромил припаркованную машину. Мужчина за несколько секунд оторвал боковое зеркало авто и разбил его об асфальт.

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