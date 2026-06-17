Россиянам рассказали, как понять, что пора сменить роутер

Роутер нужно сменить при падении скорости интернета или в случае потери оборудованием привычного соединения. Об этом сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Если у вас выросло количество устройств и падает скорость, либо роутер прекращает работать там, где раньше работал и было соединение. Например, покрытие роутера в дальнем углу комнаты не работает больше, а раньше работало», — сказал эксперт.

Когда помехи появляются из-за подключения устройств соседями, скорее всего, у пользователя старая модель, мощность которой падает быстрее. Муртазин уточнил, что роутер при активной работе и больших нагрузках можно использовать 5-6 лет минимум. После этого могут возникнуть трудности с подключением.

По словам специалиста, как правило, дешевые модели долго не живут под нагрузкой.

«То есть, если вы в одиночку им пользовались, а потом появился кто-то, например, к девушке переехал молодой человек, или наоборот, нагрузка фактически в два раза вырастает, и вот тут начинаются проблемы», — отмечает аналитик.

Кроме того, Муртазин добавил, что «электроника просто стареет». Проблема возникает из-за внутренних факторов, например, из-за высыхания конденсаторов. По мнению эксперта, помочь такой технике уже не получится.

До этого председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что современные роутеры рассчитаны на длительную бесперебойную работу, однако постоянный нагрев сокращает срок службы электролитических конденсаторов — одного из самых уязвимых мест в устройствах. Поэтому модем полезно выключать на ночь, чтобы дать ему остыть.

Также, по словам специалиста, периодическое отключение устройства — действенный метод с точки зрения цифровой гигиены.

Ранее рынок роутеров в России достиг рекордных продаж.