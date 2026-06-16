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Общество

В Ингушетии компания мужчин дала медвежонку поесть вещество с никотином

Shot: в Назрани мужчины кормили медвежонка снюсом
Telegram-канал SHOT

В Ингушетии компания мужчин дала медвежонку полизать странный предмет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Назрани. По данным Telegram-канала, группа людей остановилась около реабилитационного центра, рядом с которым есть частный зоопарк.

На кадрах с места видно, как один из мужчин дает медвежонку круглую банку. Животное начинает лизать предмет, затем переключается на пальцы. Тем временем рядом стоят товарищи мужчины, снимают это на телефоны и смеются.

По данным канала, в упаковке была никотиносодержащая продукция, похожая на жевательный табак или снюс. Что произошло с медвежонком после этого, не уточняется.
Позже герои ролика опубликовали кадры в соцсетях, но сразу столкнулись с волной ненависти.

«Местные обвинили парней в жестоком обращении с животными и потребовали немедленно провести проверку», – сообщается в публикации.

После гневных комментариев ролик удалили.

Ранее крупный хищник поселился на трассе под Магаданом и попал на камеру.

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