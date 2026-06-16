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Общество

«Единая Россия» выступила в защиту библиотекарей

В «Единой России» подчеркнули недопустимость перегибов в вопросе изъятия книг
Shutterstock

«Единая Россия» выступила за взвешенное применение закона о нежелательных организациях и иноагентах в работе библиотек. Об этом сообщается на сайте партии.

Как подчеркнул замруководителя думской фракции партии Евгений Ревенко, слишком широкое толкование новых норм создало неопределенность для библиотекарей. По его словам, оно может ограничивать доступ читателей к научной, образовательной и художественной литературе.

Кроме того, в партии считают, что информация о случаях изъятия книг подтвердила необходимость более взвешенного применения законодательства.

Ревенко отметил, что важно не допускать ситуаций, когда под угрозой оказываются библиотеки, многие из которых формировались десятилетиями.

«Единая Россия» поддерживает позицию Российского книжного союза и подчеркивает недопустимость перегибов в этом вопросе. Книги в библиотеках должны оставаться доступными, а любые решения об ограничениях — приниматься выверенно, с учетом их влияния на культурное и интеллектуальное наследие нашей страны», — добавил он.

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