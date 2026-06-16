Семья девочки, напоровшейся на штырь в Тобольском кремле, получит 1,2 млн рублей

Пятилетняя девочка чуть не лишилась глаза после прогулки у Тобольского кремля

В Тюмени суд вынес решение по делу о травме пятилетней девочки, полученной в Тобольском кремле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В марте 2025 года семья из Тюмени приехала в Тобольск. На обзорной площадке у стен Кремля пятилетняя девочка споткнулась о металлическую конструкцию и упала лицом на выступающий штырь.

Ребенок получил открытую рану века и окологлазничной области, а также контузию левого глаза тяжелой степени. Пострадавшая перенесла четыре операции, но несмотря на это, у нее сильно ухудшилось зрение. Она жалуется на боль и вынуждена ходить с повязкой.

Мать девочки обратилась в суд, потребовав взыскать 1 млн рублей в пользу дочери и еще 300 тыс. — в свою пользу.

Ответчик — ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» (ТМПО) — иск не признал, но суд встал на сторону истца, отметив, что учреждение не обеспечило безопасность посетителей.

В итоге иск был частично удовлетворен, по решению суда семья получит более 1,2 млн рублей компенсации морального вреда.

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