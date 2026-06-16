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Общество

В Москве представили победителей «НПБК. Эффективность»

Победителями девятого сезона премии «НПБК. Эффективность» стали 120 проектов
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

Церемония награждения победителей девятого сезона национальной премии «НПБК. Эффективность» прошла 16 июня в «Воробьевы Холл». Об этом сообщили организаторы премии.

Премия отметила лучшие маркетинговые и технологические решения сезона. Всего в основных конкурсных блоках вручили 120 наград: 108 — в блоке «Маркетинг» и 12 — в блоке «Технологии». Отдельно вручили главную награду сезона — Гран-при. Еще три специальные награды — две «Трендсеттер» и «Инноватор» — получили проекты, которые жюри отметило как важные для развития рынка.

Генпродюсер премии Валерия Мегрибанова отметила, что девятый сезон показал точность индустрии в языке результата.

«Для нас важно отмечать проекты, за которыми стоит управленческая смелость, стратегическая точность и реальное влияние на бизнес. В этом году мы увидели работы, которые задают профессиональную планку и помогают рынку двигаться вперед. Спасибо участникам, жюри, партнерам и всем, кто делает премию пространством честной экспертизы и признания лучших практик», — отметила она.

Блоке «Маркетинг» показал, насколько разнообразной стала эффективность в коммуникациях. В нем вручили 23 золотые, 34 серебряные и 51 бронзовую награду.

В технологическом блоке распределили 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Он показал, как технологии перестали быть вспомогательным инструментом и стали полноценной частью бизнес-стратегии.

Гран-при сезона получил кейс «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников» от Т-Банка и SkyTecKnowlogy. Специальную награду «Трендсеттер» в маркетинге получил кейс «Розовый бургер во «Вкусно — и точка»» от сети и агентства «Родная речь». В технологиях «Трендсеттер» достался кейсу Influence beauty x Яндекс Музыка от «Градиент» и PHD. Награду «Инноватор» в технологиях получил кейс t2 о покупке SIM-карты от t2 и Яндекса.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co ежегодно выступает стратегическим и информационным партнером ⁠национальной премии бизнес-коммуникаций «НПБК. Эффективность».

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