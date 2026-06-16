Стало известно, сколько россияне тратят на спонтанные покупки

Большинство (43%) россиян совершают спонтанные покупки 1–3 раза в месяц. 17% — раз в неделю, еще 17% — 5–10 раз в год, а 16% — почти никогда. Самые активные (7%) покупают импульсивно несколько раз в неделю. Это показало исследование СДЭК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Участники разошлись во мнениях, что считать спонтанной покупкой. Для большинства (40%) — это любая покупка «по пути», не по плану. Почти столько же (38%) считают спонтанной ту, где выбор был сделан в последний момент. 18% ориентируются на список: если вещи в нем не было — покупка импульсивная. И лишь 4% описывают крайний случай: обнаруживают товар в корзине, не помня, как он там оказался.

Большинство (45%) заплатили за последнюю импульсную покупку больше 5 000 рублей. 22% — от 1 500 до 5 000, 21% — от 500 до 1 499. Небольшие суммы тратят немногие: 9% — от 100 до 499 рублей, лишь 3% — меньше 100 рублей.

Главный триггер — желание порадовать себя (38%). На втором месте — акции и скидки (23%). На третьем — иррациональный импульс, когда человек затрудняется объяснить мотив покупки (22%). Привлекательное оформление влияет на 8%, рекомендации друзей — на 4%, реклама — на 3%. Еще 2% признались, что триггером стал сам опрос.

Большинство ответили: «финансы». 30% останавливает отсутствие денег, еще 30% сознательно откладывают и копят, поэтому не тратят лишнего. Каждый шестой (16%) осознанно борется с привычкой. 12% останавливает отсутствие нужного цвета или размера, еще 12% смущает очередь или долгая доставка.

На вопрос о влиянии спонтанных покупок на уровень стресса средняя оценка по шкале от 1 до 10 составила 6,92 — ближе к «снижают», чем к «повышают». Для большинства незапланированная покупка оказывается скорее способом порадовать себя, чем источником сожалений.

Ранее россиян предупредили, как микропокупки на маркетплейсах разрушают бюджет.