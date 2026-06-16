Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов стали 1 426 НКО

Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году стали 1 426 некоммерческих организаций. Они получат 4,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Победителей определили 16 июня на заседании Координационного комитета. Встречу провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

На гранты претендовали 10 222 проекта из всех регионов страны. Победителями стали 1 426 социально ориентированных некоммерческих организаций. Их проекты преодолели установленный порог. Для запросов до 1 млн рублей требовалось 63 балла, от 1 до 5 млн рублей — 68 баллов, от 5 до 15 млн рублей — 70 баллов, а свыше 15 млн рублей — 71 балл.

Фонд президентских грантов направит на реализацию проектов 4 280 млн рублей. Проектные команды планируют привлечь еще 3 914 млн рублей софинансирования. Средний размер гранта составит 3 млн рублей. Отмечается, что 397 организаций победили в конкурсе впервые.

В число регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов вошли Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области. Поддержанные проекты смогут стартовать в июле.

Заседание координационного комитета прошло в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой. Центр подведомствен департаменту труда и социальной защиты населения Москвы. Его создали в 2018 году при личном участии народной артистки РФ. В нем дети и молодые люди с инвалидностью занимаются вокалом, танцами, театральным мастерством.

Как уточнили организаторы, место проведения заседания стало символичным. За все время работы фонд поддержал 10 тыс. проектов, связанных с инклюзией, социальной интеграцией, реабилитацией людей с инвалидностью. Общая сумма поддержки составила 23 млрд рублей.

Прием проектов на первый конкурс начнется с 1 сентября 2027 года.