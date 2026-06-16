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Общество

«Опора России» попросила Путина оценить последствия запрета на продажу ЭСДН

«Опора России» предложила пересмотреть регулирование продаж электронных сигарет
opora.ru

«Опора России» направила письмо на имя президента России Владимира Путина. Обращение подписал председатель попечительского совета организации Сергей Борисов, сообщается на сайте организации.

Объединение попросило главу государства дать поручение правительству, Госдуме и Совету Федерации. Предполагается, что они совместно с бизнес-сообществом и объединением потребителей должны провести объективную оценку последствий принятой поправки.

Отмечается, что оправка дала регионам право самостоятельно вводить запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Организация нацелилась на дальнейшую корректировку законодательства.

Также «Опора России» попросила уточнить порядок внесения и рассмотрения поправок к проектам федеральных законов ко второму чтению. Они предложили ввести обязательную оценку правовых, экономических и социальных рисков предполагаемого регулирования. При этом участие заинтересованных институтов гражданского общества стало необходимым условием.

Кроме того, организация предложила рассмотреть вопрос об установлении в федеральном законодательстве прямого запрета для лиц, замещающих государственные должности. Предполагается, что они не должны допускать пренебрежительные высказывания и оценки в отношении поступивших обращений граждан и организаций. Также предложено установить ответственность за инициирование преследования за такие обращения.

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