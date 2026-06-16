На Кубани рассказали о ситуации с розливами рек в регионе

Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже отметок «неблагоприятное явление». Об этом сообщил оперштаб региона в своем канале в мессенджере Макс.

Однако в низовьях реки Кубань обстановка по-прежнему тревожная: в Крымском районе прорыв у хутора Западный продолжает затапливать поля и угрожает хутору Урма и селу Гвардейское. Власти подготовили убежища для жителей и призвали их временно перебраться туда. Спасатели откачивают воду, проверяют дамбу в станице Троицкой и отслеживают паводковую обстановку в целом.

Из-за подтопления водозабора Троицкого группового водовода сократили подачу воды в Новороссийск. Пока ситуация не стабилизируется, город снабжают водой дважды в день — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. По заявкам жителей организован подвоз воды цистернами.

На хуторе Плавни расчистили ливневые стоки и возвели земляной вал высотой два метра и длиной более 560 метров, чтобы не допустить подтоплений со стороны Афипского сбросного канала.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском и Славянском районах с 15 июня. В пункте временного размещения Прикубанского сельского поселения находится один человек — житель СНТ «Нефтяник».

Разлившаяся на фоне обильных дождей река Кубань затопила почти 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, включая 1,3 тысячи гектаров пшеничных полей.

Ранее в одном районе Кубани объявили эвакуацию двух населенных пунктов из-за разлива реки.