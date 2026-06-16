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Общество

Шведу, заставившему жену заниматься сексом с 120 мужчинами, дали 4 года тюрьмы

Швед продавал свою жену другим мужчинам и получил тюремный срок
txking/Shutterstock/FOTODOM

В Швеции мужчину приговорили к четырем годам и пяти месяцам тюрьмы за то, что на протяжении нескольких лет он организовывал продажу собственной жены клиентам, покупавшим сексуальные услуги, пишет Аftonbladet.

По данным следствия, мужчина контролировал практически всю деятельность супруги. Он размещал объявления в интернете, общался с клиентами, назначал цены, организовывал встречи и отвозил женщину к покупателям. Полиции известно о 120 таких случаях.

Кроме того, он вел онлайн-трансляции сексуального характера и пытался привлекать к контактам с женой других мужчин.

Суд установил, что на протяжении длительного времени обвиняемый оказывал на женщину психологическое давление и добивался желаемого с помощью постоянных уговоров, оскорблений и унижений.

При этом по восьми эпизодам изнасилования, которые также фигурировали в обвинении, мужчину оправдали. Суд посчитал, что по большинству случаев обвинение не смогло доказать отсутствие согласия со стороны женщины либо установить точные обстоятельства произошедшего.

Сам подсудимый вину не признал. Он утверждал, что жена самостоятельно решила заниматься проституцией, а он лишь помогал ей с организационными вопросами.

Ранее 15-летнего мальчика арестовали по обвинению в изнасиловании девочки-подростка.

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