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Общество

Команды Сбера вошли в число победителей конкурса управленцев

Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
Сбер

Три команды Сбера вошли в число победителей шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает пресс-служба банка.

Всего победителями конкурса стали 60 команд из 33 регионов России.

Организаторы конкурса отметили, что победители смогут принять участие в суперфинале осенью 2026 года, а также пройти обучение по специальной образовательной программе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и мастерской управления «Сенеж».

Финал конкурса проходил с 9 по 15 июня. Участники показывали свои способности анализировать информацию, принимать управленческие решения и предлагать практические решения для общественно значимых задач. Кроме того, финалисты сдавали нормы ГТО и проходили образовательную программу.

В шестом сезоне приняли участие более 75 тыс. руководителей из 89 регионов России и 66 иностранных государств.

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