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Врач рассказала, как организм вводит человека в заблуждение при выпадении волос

Врач Билык: волосы выпадают спустя месяцы после стресса
Shutterstock

Организм часто дает отсроченную реакцию на стресс, болезнь или прием лекарств. Переболев гриппом, пережив тяжелое расставание или пропив курс антибиотиков, человек продолжает жить обычной жизнью и не замечает ничего необычного. Однако спустя полгода он вдруг обнаруживает, что на расческе остаются пучки волос. Именно этот временной разрыв и сбивает с толку. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-трихолог Анна Билык.

«Последствия есть всегда. Просто мы не всегда их отслеживаем, потому что изменения видны через четыре–шесть месяцев. Человек уже не свяжет усиленное выпадение с той самой инфекцией или стрессом», — отметила специалист.

По ее словам, если выпадение длится дольше двух-трех месяцев или усиливается, это повод обратиться к трихологу. Стоит прислушиваться и к другим сигналам: сухость кожи головы, зуд, перхоть, изменение структуры волос.

Не стоит забывать и про защиту головы: летом носить шляпу или панаму, зимой — дышащую шапку, так как ультрафиолет и температурные перепады серьезно вредят волосам. Пять-десять минут в день следует уделять на профилактику — массаж кожи головы, бережное мытье и правильный уход, добавила она.

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова до этого говорила, что долгое ношение лака для волос без мытья может привести к закупориванию сальных желез и вызвать раздражение, зуд и перхоть.

Ранее врач назвала неожиданные причины облысения молодежи.

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