Врач рассказала, как организм вводит человека в заблуждение при выпадении волос

Организм часто дает отсроченную реакцию на стресс, болезнь или прием лекарств. Переболев гриппом, пережив тяжелое расставание или пропив курс антибиотиков, человек продолжает жить обычной жизнью и не замечает ничего необычного. Однако спустя полгода он вдруг обнаруживает, что на расческе остаются пучки волос. Именно этот временной разрыв и сбивает с толку. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-трихолог Анна Билык.

«Последствия есть всегда. Просто мы не всегда их отслеживаем, потому что изменения видны через четыре–шесть месяцев. Человек уже не свяжет усиленное выпадение с той самой инфекцией или стрессом», — отметила специалист.

По ее словам, если выпадение длится дольше двух-трех месяцев или усиливается, это повод обратиться к трихологу. Стоит прислушиваться и к другим сигналам: сухость кожи головы, зуд, перхоть, изменение структуры волос.

Не стоит забывать и про защиту головы: летом носить шляпу или панаму, зимой — дышащую шапку, так как ультрафиолет и температурные перепады серьезно вредят волосам. Пять-десять минут в день следует уделять на профилактику — массаж кожи головы, бережное мытье и правильный уход, добавила она.

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова до этого говорила, что долгое ношение лака для волос без мытья может привести к закупориванию сальных желез и вызвать раздражение, зуд и перхоть.

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