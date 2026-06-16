Швед продал жену 120 незнакомым мужчинам и отделался 4 годами тюрьмы

В Швеции осудили мужчину, который принуждал жену к оказанию секс-услуг

В Швеции осудили 61-летнего мужчину за принуждение жены к оказанию сексуальных услуг. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местный канал SVT.

Швед был признан виновным в попытке изнасилования, сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, нападении и угрозах. Он начал принуждать жену к сексу с мужчинами на их ферме в Крамфорсе в 2022 году и прекратил только после ее обращения в полицию в октябре 2025 года.

По данным суда, мужчина снабжал жену наркотиками, использовал в своих целях удаленность их дома, ограниченную сеть контактов и камеры наблюдения. Кроме того, он регулярно грозился облить жену бензином, сжечь, отрезать ей пальцы.

В конце концов женщина, ориентируясь на расположение камер, нашла слепую зону, сбежала и вызвала полицию.

Суд в Хернесанде установил, что фигурант «безжалостно эксплуатировал» и контролировал потерпевшую, побуждал ее совершать половые акты, транслируя их в сети. Он был приговорен к 4 годам и 5 месяцам тюремного заключения.

Помимо этого, осужденный обязан выплатить пострадавшей 200 тыс. крон (693 тыс. рублей) компенсации. Из 120 мужчин, совершивших сексуальное насилие, обвинения предъявили только двадцати девяти.

28 были признаны виновными в приобретении сексуальных услуг; двоих лишили свободы, остальные получили условные сроки.

Ранее суд приговорил француза к максимальному сроку за издевательства над женой.