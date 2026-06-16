Россиянам рассказали, как защититься от мошенничества с QR-кодами

Россиянам стоит проводить оплату через QR-код только с помощью встроенного сканера банковского приложения или СБП, чтобы избежать мошенничества. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

«Основной риск возникает, когда пользователь сканирует код обычной камерой телефона или сторонним приложением. В этом случае проверка реквизитов практически отсутствует, что позволяет увести человека на фишинговую страницу. Визуально отличить поддельный код от настоящего почти невозможно», — отметил эксперт.

По его словам, стоит также игнорировать QR-коды, которые поступают из писем и мессенджеров, поскольку это «классическая разводка» аферистов. Помимо этого, Якубович призвал проверять имя получателя перед финальным подтверждением.

В конце мая член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин говорил, что в России началась новая волна мошеннических рассылок с использованием QR-кодов. Письма массово отправляются компаниям и на электронные адреса сотрудников, причем вся схема обмана строится не на особых технических уязвимостях, а на доверии работников к деловой коммуникации.

Ранее стало известно, когда можно будет оплачивать покупки по универсальному QR-коду.