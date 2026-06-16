Юрист рассказала, когда работодатель может отозвать сотрудника из отпуска без согласия

Работодатель может отозвать сотрудника из отпуска без его согласия только при четком соблюдении ряда условий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Об этом aif.ru сообщила юрист Ирина Лукьянова.

Специалист напомнила, что, согласно статье 252 ТК РФ, Правительство РФ при введении особых экономических мер имеет право устанавливать для отдельных организаций особый порядок регулирования трудовых отношений, в том числе и график ежегодных оплачиваемых отпусков.

«Опираясь на эту норму, в августе 2022 года было принято Постановление № 1365, регулирующее вопросы отпусков на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в условиях действия специальных мер в экономике», — подчеркнула юрист.

По ее словам, работодатель может отозвать сотрудника из отпуска без его согласия только при соблюдении жестких условий. Так, причина должна быть указана во внутренних документах организации, а работника необходимо предупредить о выходе на работу не менее чем за три дня.

При этом эксперт добавила, что из-за отзыва сотрудник не должен лишиться непрерывной части ежегодного отпуска, продолжительность которой составляет 14 календарных дней.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова до этого напомнила, что в России сотрудники имеют право отказаться от работы летом, если температура воздуха в офисе выше +28°C. По ее словам, при превышении допустимой нормы работник должен письменно уведомить об этом начальника, указав точные показания, зафиксированные в присутствии коллег.

Ранее россиянам напомнили о праве отозвать заявление об увольнении.