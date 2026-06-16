Жители деревни начали бояться выходить на улицу из-за агрессивной птицы

Жители английской деревни начали бояться выходить на улицу из-за агрессивного канюка, который регулярно атакует прохожих, пишет Daily Mail.

Необычная ситуация сложилась в деревне Колеортон в графстве Лестершир. По словам местных жителей, хищная птица почти ежедневно пикирует на людей, проходящих по одной из тропинок рядом с местом ее гнездования.

В результате нескольких нападений люди получили травмы. Один мужчина рассказал, что когти птицы оставили глубокие царапины на голове — от лба до макушки. В другом случае канюк атаковал велосипедиста, из-за чего тот упал и получил повреждения.

Местная жительница Саманта Торп сообщила, что перестала пользоваться опасной тропой и запретила своим детям ходить по ней.

«Я почти каждый день вижу, как птица нападает на людей. Это продолжается уже несколько лет. Теперь я не рискую ни сама, ни мои дети», — рассказала женщина.

Специалисты из Королевского общества защиты птиц Великобритании считают, что причиной агрессии является защита потомства. По их словам, в период гнездования некоторые хищные птицы могут воспринимать людей как угрозу и атаковать тех, кто приближается к гнезду.

Эксперты рекомендуют жителям временно избегать опасного участка и выбирать альтернативные маршруты.

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