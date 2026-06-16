Автобус с туристами застрял под виадуком в Чехии

ТАСС: четыре туриста пострадали при столкновении автобуса и виадука в Чехии

В Чехии туристический автобус застрял под виадуком. Об этом сообщает служба спасателей и пожарных в аккаунте в соцсети X.

По информации службы, в результате инцидента пострадали четыре человека, всего в автобусе в момент аварии находились 24 туриста. В результате столкновения с виадуком автобус лишился части крыши.

Отмечается, что водитель автобуса проигнорировал дорожные знаки, предупреждающие, что транспортное средство такого размера не проедет под железнодорожным виадуком.

5 июня издание Matichon писало, что в Таиланде двухэтажный автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся.

Автобус следовал из Сураттхани в Бангкок. Примерно в 4:00 по местному времени (00:00 мск) в экстренные службы поступила информация об аварии в провинции Пхетчабури. Автобус, в салоне которого находился 31 человек, врезался в разделительную полосу и опрокинулся на бок. Как выяснили журналисты, пять человек получили травмы средней степени тяжести. Еще у 23 пассажиров диагностировали ушибы и ссадины.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Медики доставили пострадавших, нуждающихся в стационарном лечении, в больницы.

Ранее в Турции автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП.