В Таиланде двухэтажный автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся

Matichon: 28 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в Таиланде

Не менее 28 человек пострадали в результате ДТП с участием двухэтажного пассажирского автобуса, произошедшего в Таиланде. Об этом пишет Matichon.

По данным газеты, транспортное средство следовало из Сураттхани в Бангкок. Примерно в 4:00 по местному времени (00:00 мск) в экстренные службы поступила информация об аварии в провинции Пхетчабури. Автобус, в салоне которого находился 31 человек, врезался в разделительную полосу и опрокинулся на бок. Как выяснили журналисты, пять человек получили травмы средней степени тяжести. Еще у 23 пассажиров диагностировали ушибы и ссадины.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Медики доставили пострадавших, нуждающихся в стационарном лечении, в больницы.

Сейчас профильные службы расследуют причины и обстоятельства ДТП. Информация о присутствии иностранных туристов среди тех, кто получил травмы, к текущему моменту не поступала.

31 мая на автомагистрали Денизли — Айдын в Турции пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате восемь человек, включая одного ребенка, получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 33 пассажира, всех доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Ранее в Турции автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП.