Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Таиланде двухэтажный автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся

Matichon: 28 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в Таиланде
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

Не менее 28 человек пострадали в результате ДТП с участием двухэтажного пассажирского автобуса, произошедшего в Таиланде. Об этом пишет Matichon.

По данным газеты, транспортное средство следовало из Сураттхани в Бангкок. Примерно в 4:00 по местному времени (00:00 мск) в экстренные службы поступила информация об аварии в провинции Пхетчабури. Автобус, в салоне которого находился 31 человек, врезался в разделительную полосу и опрокинулся на бок. Как выяснили журналисты, пять человек получили травмы средней степени тяжести. Еще у 23 пассажиров диагностировали ушибы и ссадины.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Медики доставили пострадавших, нуждающихся в стационарном лечении, в больницы.

Сейчас профильные службы расследуют причины и обстоятельства ДТП. Информация о присутствии иностранных туристов среди тех, кто получил травмы, к текущему моменту не поступала.

31 мая на автомагистрали Денизли — Айдын в Турции пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате восемь человек, включая одного ребенка, получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 33 пассажира, всех доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Ранее в Турции автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!