В Самарской области поджигатель тепловоза получил 15 лет колонии

В Самарской области вынесен приговор мужчине, обвиняемому в поджоге тепловоза на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщает mk.ru.

По данным следствия, житель Марий Эл выполнял задание куратора, с которым общался через мессенджер. Следуя указаниям неизвестного, он поджег тепловоз на железнодорожной станции, поджигателя быстро задержали. На допросе он признался в содеянном.

Центральный окружной военный суд признал его виновным по статье о террористическом акте, обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок, в колонии строгого режима.

До этого хабаровчанин получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. Обвиняемый связался с представителями спецслужб Украины и по их заданию передал сведения о расположении военных объектов, техники, данные о сотрудниках правоохранительных органов, а также планировал поджечь один из объектов на территории региона, после чего похитить оттуда оружие.

Ранее под Воронежем мужчина поджигал электроподстанции по заданию украинских спецслужб.