В Петербурге школьница открыла дверь взломщику сейфа по приказу мошенников

У МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали 19-летнего юношу, который похитил из квартиры золото и валюту на 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает городское управление МВД.

Неизвестные связались со школьницей под видом сотрудников госструктур и убедили ее, что семейные сбережения срочно нужно задекларировать. Для этого девочка должна была впустить в квартиру незнакомца, который вскроет сейф.

15-летняя школьница поверила аферистам и впустила в квартиру взломщика. Злоумышленник вскрыл сейф и похитил золотые украшения и деньги в разной валюте. Мать девочки обратилась в полицию, личность пособника мошенников быстро установили, им оказался неработающий 19-летний житель Московского района, часть похищенного у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. следователи проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее подросток из Иркутска устроил дома обыск и отдал мошенникам накопления семьи.