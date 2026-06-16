Россияне рассказали о своем отношении к спокойному отдыху

Более половины россиян (59%) слышали о «медленных путешествиях», когда люди выбирают более спокойный формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Четверть (25%) из тех, кто слышал о таком формате отдыха, понимают его как отдых без жесткого расписания. Еще 22% считают, что это отдых, когда ты дольше остаешься в одном месте, а для 8% это означает формат отдыха с более длительным пребыванием на природе.

Опрос показал, что 43% россиян пока не готовы отправиться в «медленное путешествие» в этом году, еще 16% планируют такую поездку в ближайшее время, 14% поедут в отпуск в таком формате, а 27% выбирают более привычный стиль отдыха.

По данным опроса, 26% из тех, кто выбирает «медленные путешествия», отправляются на дачу, 15% исследуют свой город, 14% остаются дома, еще 14% отправляются в поход с палаткой, а 31% заявили, что необходимо менять локацию, иначе этот отдых похож на обычные выходные.

В ходе исследования выяснилось, что 35% респондентов во время путешествий предпочитают пешие прогулки, 28% отправляются в отпуск, чтобы снизить стресс, 19% стремятся узнать повседневную жизнь в новом месте, 18% предпочитают больше общаться с местными жителями и пробовать локальную кухню.

Почти половина респондентов (44%) выбирает для «медленных путешествий» зарубежную страну с теплым климатом и морем, 33% предпочитают российскую природу, 12% выбирают маленький отечественный город, а еще 11% — зарубежную страну, где не говорят на их языке.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 4 по 11 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие 2000 интернет-пользователей.