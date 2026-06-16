Организаторы конкурса управленцев назвали победителей шестого сезона

Победителями шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стали 60 управленческих команд из 33 регионов России, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Победители конкурса смогут пройти обучение по программе РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж».

Как рассказал Сергей Кириенко, за 8 лет работы конкурса 700 победителей получили назначения на разные должности.

«Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет. Сразу 75 тыс. управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс «Лидеры России. Команда». В финале в этот раз абсолютно рекордное количество – 1 400 человек, то есть 280 команд», — сказал он.

Также генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить потенциал участников.

«В финале мы впервые провели управленческий диктант – 50 вопросов за 20 минут, с выбором риска и вычетом баллов за ошибки. А еще – сдачу нормативов ГТО в смешанных командах. Потому что сильный лидер – здоровый лидер», — сказал он.

Финал конкурса «Лидеры России. Команда» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил с 9 по 15 июня. В мастерской управления «Сенеж» участники проходили оценочные испытания, разработанные специально под новый командный формат конкурса.