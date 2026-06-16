Турагент назвала места для отдыха, где можно избежать жары

Для летнего отдыха без изнуряющей жары россиянам подойдут курорты на озере Иссык-Куль в Киргизии. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина, отметив, что комфортная температура там держится за счет гор и ущелий.

«Для летнего отпуска без тяжелой жары россиянам стоит смотреть в сторону стран, где прохлада появляется за счет высоты, озер, леса и горного воздуха. Самый народный вариант в этом смысле — Киргизия. Иссык-Куль летом дает совсем другое ощущение, чем южное море: днем обычно комфортно для купания и прогулок, вечером становится свежо, вокруг горы, ущелья, горячие источники, конные маршруты и гостевые дома. Чолпон-Ата и Бостери подойдут тем, кому нужна инфраструктура, южный берег и Каракол — тем, кто хочет больше природы и меньше курортной суеты», — сказала она.

Адамушкина добавила, что комфортно россиянам будет также в Армении и Белоруссии, куда можно быстро и недорого добраться.

«Хорошо работает и Армения, если строить поездку вокруг Севана, Дилижана, Цахкадзора и Джермука. В Ереване летом бывает жарко, поэтому лучше закладывать столицу на короткую остановку, а основное время проводить у озера или в горах. Севан дает прохладный воздух и пляжный формат без ощущения раскаленного побережья, Дилижан — леса, монастыри, прогулки и спокойные отели. Плюс для россиян очевидный: короткий перелет, привычная среда, много русскоязычного сервиса. Белоруссию часто забывают, хотя для спокойного летнего отдыха это один из самых доступных вариантов. Браславские озера, Нарочь, агроусадьбы, санатории и лесные базы подходят тем, кто тяжело переносит южную жару и хочет простой маршрут без дорогой логистики. Там меньше пляжного ажиотажа, много воды, соснового воздуха, прогулок, рыбалки, велосипедных маршрутов и семейного отдыха», — добавила она.

Эксперт уточнила, что в Казахстане спастись от жары можно в Бурабае, Алматинских горах и на Кольсайских озерах. По ее словам, не жарко может быть и в Турции — например, в Трабзоне или Ризе.

«Из чуть более дальних направлений можно смотреть на Грузию, Турцию и Балканы. В Грузии лучше выбирать Казбеги, Боржоми, Бакуриани, Рачу и Сванетию, оставляя Тбилиси и Батуми на короткие отрезки. В Турции для спасения от жары интереснее Черноморье — Трабзон, Ризе, Айдер и горные плато, где вместо раскаленного «все включено» будут чайные плантации, водопады, зеленые склоны и свежий воздух. Сербия с Златибором, Тарой и Копаоником тоже подходит для отдыха без шенгена и морской толпы, хотя перелет может выйти дороже, чем в ближнее зарубежье», — заключила она.

Ранее турагент перечислила места для летнего отдыха за границей.