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Общество

Трехногий ребенок и флаг США: глава Алтая раскритиковал доклад чиновника с ИИ-картинками

Глава Алтая Турчак сделал замечание чиновнику за использование ИИ в презентации
Telegram-канал АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Глава Республики Алтай Андрей Турчак раскритиковал председателя регионального комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрия Леонтьева за использование в докладе изображений, созданных искусственным интеллектом. Курьезный случай произошел на заседании правительства региона.

Доклад Леонтьева был посвящен правилам эксплуатации маломерных судов на водоемах Республики Алтай. Во время выступления чиновника глава республики обратил внимание на ошибки в презентации, подготовленной с помощью нейросетей. Так, на одном из слайдов мальчик, изображенный рядом с отцом у водоема, оказался с тремя ногами. Кроме того, на другой картинке за спиной чиновника был виден флаг США. Руководитель региона заявил, что подобных ошибок в презентации было достаточно, и рекомендовал отказаться от использования искусственного интеллекта при подготовке подобных материалов.

В ответ Леонтьев сообщил, что принял замечание и в дальнейшем не будет использовать искусственный интеллект при подготовке докладов.

Это не первый случай, когда Турчак публично критикует выступления региональных чиновников. В начале июня он остался недоволен докладом своего представителя в Государственном Собрании Михаила Маргачева, посвященным муниципальной реформе.

Тогда глава региона заявил, что подобные темы необходимо объяснять не чиновникам, а жителям, используя простой и понятный язык. По его словам, преимущества одноуровневой системы существуют, и власти рассказывают о них во время встреч в районах республики.

Ранее чиновник выругался на планерке с главой Курской области Александром Хинштейном.

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