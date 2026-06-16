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Общество

В Воронеже мужчина с ребенком пытался спуститься со второго этажа по решеткам

В Воронеже мужчина с ребенком на руках спускался по фасаду дома и попал на видео

В Воронеже мужчина с ребенком пытался покинуть квартиру многоэтажки через балкон, спуск остановили крики очевидцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел на улице Ростовской и попал на видео. По данным соседей, мужчина, предположительно, состоял в отношениях с женщиной, матерью троих детей. Внезапно домой вернулся ее муж, освободившийся из колонии.

Чтобы избежать конфликта, новый избранник женщины схватил ребенка и вылез через балкон. Он попытался спуститься вниз по решеткам с высоты второго этажа. Спуск прервали крики очевидцев, на место прибыл наряд полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Удмуртии мужчина выпал из окна, провалился в колодец и выжил. Пострадавший гостил у приятеля в двухэтажном бараке, уходя, он решил покинуть квартиру через окно, упал и провалился в открытый люк. Его крики услышала жительница дома, которая и вызвала спасателей.

Ранее в Волгограде студент выпал из окна общежития, пытаясь спуститься по простыне.

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