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Общество

В Екатеринбурге известную блогершу и ее мужа обвинили в обмане сотен клиентов

Блогершу Уланову будут судить по делу о хищении у клиентов 130 млн рублей
ulanova_buro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Екатерина Уланова и ее супруг Алексей Уланов предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, ущерб от которого, по версии следствия, превысил 130,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, потерпевшими по делу признаны 246 человек.

Следствие установило, что с декабря 2021 года Уланова через собственные каналы в мессенджерах и социальных сетях публиковала предложения о продаже различных товаров. Она размещала ложную информацию о возможности приобрести продукцию по заниженным ценам, а также сертификаты, лоты и подписки, которые якобы давали доступ к более дорогим товарам и дополнительным привилегиям. Однако выяснилось, что после получения денег от клиентов блогерша переставала выходить с ними на связь.

Как установило следствие, с декабря 2021 года по апрель 2025 года действиями Улановой был причинен ущерб на сумму свыше 130,7 млн рублей. При этом с августа 2022 года по январь 2025 года она, по данным правоохранительных органов, действовала в составе организованной группы совместно со своим супругом.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело объемом 221 том направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Челябинске осудили экс-депутата за посредничество во взяточничестве на сумму свыше 8 млн рублей.

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