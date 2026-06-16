Долю льготной ипотеки в выдачах планируют снизить до 25-30%

Минфин России планирует к 2030 году значительно урезать долю субсидируемых ипотечных программ в общей выдаче жилищных кредитов до уровня в 25–30%. Такой информацией поделились представители ведомства с газетой «Известия».

Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что сейчас на долю государственных программ приходится около 90% всей выдачи ипотеки на рынке новостроек. Однако в правительстве считают неверным строить жилищную политику, опираясь на массовые госсубсидии.

В пресс-службе министерства уточнили, что к 2030 году планируется поэтапно выйти на целевой показатель в 25–30% по доле госпрограмм.

«Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, — это неправильно», — заявил Чебесков в беседе с изданием.

В министерстве также подчеркнули, что процесс снижения доли льготной ипотеки будет плавным. Он будет сопровождаться уменьшением ключевой ставки и ростом рыночного кредитования. Резких шагов для выхода на запланированный показатель не предусмотрено.

Ранее ожидалось снижение ипотечных ставок в стране до 11-12% к 2027 году.