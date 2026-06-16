Пенсионер лишился фаланги пальца после поездки на встречу выпускников

В Санкт-Петербурге пенсионер лишился фаланги пальца после столкновения с незнакомцем, пишет mk.ru.

Инцидент произошел 12 июня в Зеленогорске, куда пострадавший ездил на встречу выпускников. Сначала мужчина хотел вернуться в Петербург на электричке, но опоздал на поезд и попросил сына забрать его. Пенсионер расположился на лавочке у вокзала и стал ждать. Вскоре к нему подошла компания молодых мужчин в возрасте 25–30 лет. По словам пострадавшего, они вели себя вызывающе и провоцировали конфликт.

В какой-то момент один из хулиганов присел на корточки и схватил пенсионера за большой палец на левой руке. Ему удалось отгрызть фалангу, после чего он выплюнул откушенную часть и скрылся. Пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт, где врачи обработали рану хлоргексидином и наложили повязку. Сейчас пенсионер лечится дома. В полиции уже знают о происшествии, ведется проверка.

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