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Общество

Житель Карелии вырвал жене волосы из-за ревности

В Карелии мужчине угодил под суд за попытку выгнать жену из дома
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии 56-летнего мужчину обвинили в причинении телесных повреждений жене во время ссоры, сообщили в полиции республики.

Инцидент произошел в Пудожском районе. Во время ужина женщина и ее супруг распили бутылку водки. За разговором возник конфликт на почве ревности. Мужчина схватил жену за волосы и силой потащил к выходу, чтобы выгнать из квартиры.

При этом нападавший вырвал у жертвы часть волос. Позже она обратилась в медучреждение, где у нее диагностировали ушиб затылочной части головы. Ее муж признал вину и принес извинения.

Известно, что в марте этого года он был осужден за нанесение побоев супруге и приговорен к 120 часам обязательных работ, которые до сих пор отбывает. В его отношении возбудили новое уголовное дело (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ). В настоящее время обвинительный акт с уголовным делом направлен в прокуратуру.

Ранее ревнивый россиянин похитил свою жену и держал в погребе.

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