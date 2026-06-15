«Единая Россия» помогла жительнице Екатеринбурга, в чьей квартире прописались 57 человек

«Единая Россия» обратилась в СК после фиктивной прописки 57 человек в квартире

Руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин направил депутатский запрос в Следственный комитет России с требование возбудить дело после фиктивной прописки 57 человек в квартире жительницы Екатеринбурга. Об этом парламентарий заявил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов», — написал депутат.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что злоумышленники взломали аккаунт россиянки на «Госуслугах», после чего прописали у нее в квартире 57 жителей Ингушетии. Часть из них обратилось в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей. При этом самой жительнице Екатеринбурга пришел счет на оплату коммунальных услуг на 50 тысяч рублей из-за большого числа прописанных лиц.

Днем 15 июня депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что преступники получают доступ к учетной записи через фишинговые сайты, подбор пароля или взлом центра обслуживания, а затем через электронные сервисы МВД подают заявления о регистрации посторонних граждан. Он отметил, что каждый собственник жилья может проверить, не оформлены ли у него в квартире чужие люди — для этого нужно заказать онлайн-справку о зарегистрированных лицах через «Госуслуги».

Ранее россиянам рассказали, как защитить аккаунты в мессенджерах от кражи.