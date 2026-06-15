Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Единая Россия» помогла жительнице Екатеринбурга, в чьей квартире прописались 57 человек

«Единая Россия» обратилась в СК после фиктивной прописки 57 человек в квартире
Екатерина Штукина/РИА Новости

Руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин направил депутатский запрос в Следственный комитет России с требование возбудить дело после фиктивной прописки 57 человек в квартире жительницы Екатеринбурга. Об этом парламентарий заявил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов», — написал депутат.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что злоумышленники взломали аккаунт россиянки на «Госуслугах», после чего прописали у нее в квартире 57 жителей Ингушетии. Часть из них обратилось в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей. При этом самой жительнице Екатеринбурга пришел счет на оплату коммунальных услуг на 50 тысяч рублей из-за большого числа прописанных лиц.

Днем 15 июня депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что преступники получают доступ к учетной записи через фишинговые сайты, подбор пароля или взлом центра обслуживания, а затем через электронные сервисы МВД подают заявления о регистрации посторонних граждан. Он отметил, что каждый собственник жилья может проверить, не оформлены ли у него в квартире чужие люди — для этого нужно заказать онлайн-справку о зарегистрированных лицах через «Госуслуги».

Ранее россиянам рассказали, как защитить аккаунты в мессенджерах от кражи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!