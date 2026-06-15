В Британии задержали банкира-мультимиллионера, толкнувшего женщину под автобус в 2017 году

Полиция задержала подозреваемого в толчке женщины под автобус в районе Патни в Лондоне в 2017 году. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM) со ссылкой на столичную службу полиции.

По данным следствия, мужчина толкнул 33-летнюю женщину под колеса проезжающего мимо автобуса. Благодаря своевременной реакции водителя женщина осталась жива. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, но полиция не смогла найти подозреваемого.

«Банкир-мультимиллионер… задержан полицией в рамках розыска «толкача из Патни». Подозреваемый был задержан сегодня в своем доме стоимостью £1,4 миллиона (около 136,2 млн рублей — «Газета.Ru») в Западном Лондоне. Это директор частного банка и бывший офицер британской армии», — говорится в материале.

Издание отметило, что подозреваемому 44 года. Он имеет родственные связи с некоторыми королевскими династиями Европы, в том числе с Виндзорами. Во время службы в армии мужчина принимал участие в военных конфликтах и получил награды.

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