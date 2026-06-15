Пилот едва не ослеп от светового шоу в Белом доме в честь 80-летия Трампа

Пилот американского коммерческого самолета пожаловался, что едва не ослеп от прожекторов, размещенных на стадионе в Белом доме в честь празднования дня рождения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на портал Simple Flying.

По словам пилота, он вел самолет на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана, в это время световые прожекторы ослепили его. Командир судна заявил, что это было «в десять раз хуже любого лазера».

В федеральном управлении гражданской авиации пилоту посоветовали обратиться с жалобами непосредственно в Белый дом. Отмечается, что мероприятие, на которое было потрачено $60 млн (4,3 млрд рублей), вызвало нарекания из-за отсутствия экологической экспертизы и предупреждения о визуальных рисках для пилотов.

«Турнир в Белом доме» — это историческое спортивное событие UFC Freedom Fights 250, первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА), проходящий непосредственно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Октагон установили прямо перед резиденцией президента США в честь его 80-летия и 250-летия независимости Америки.

Ранее Владимир Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием.