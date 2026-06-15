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Общество

Во Владикавказе юношу застрелили из-за чужого долга 3,5 тыс. рублей

Во Владикавказе ищут компанию, застрелившую юношу из-за долга 3,5 тыс. рублей
Shutterstock

Во Владикавказе встреча из-за долга закончилась жестокой расправой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 18-летний пострадавший по имени Тимур пошел с другом на встречу с компанией, которой тот якобы был должен 3500 рублей.

На месте толпа окружила молодых людей и между ними завязался словесный конфликт. Спустя некоторое время между ними завязалась драка. В какой-то момент один из участников схватился за пистолет и выстрелил Тимуру в лицо.

Пуля попала юноше в глаз. Заметив, что серьезно ранили человека, участники конфликта скрылись с места на машине. Сам молодой человек попал в больницу. Медики оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Тимур умер.

«Беглецов объявили в розыск, но пока удалось найти лишь их брошенное авто», – сообщается в публикации.

Сейчас поиски продолжаются. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

До этого в Подмосковье юноша заколол отца семьи и напал на его маленького сына.

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