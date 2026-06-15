Привычка засыпать под сериал оказалась губительной для качества сна

Привычка засыпать под телевизор воспринимается как нечто успокаивающее, но на самом деле формирует опасную зависимость, рассказал «Газете.Ru» сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.
«Когда человек регулярно засыпает под телевизор, у мозга формируется условный рефлекс: «звук — значит, можно расслабиться». Без этого триггера нервная система не получает привычного сигнала, и человек крутится в кровати часами. Это классическая поведенческая инсомния, и она формируется довольно быстро — за 2–3 недели регулярных вечерних просмотров», — объясняет Яковлев.
По словам сомнолога, у привычки засыпать под экран есть три ключевых физиологических минуса.
Первое — свет. Излучение от экрана, даже приглушенного, попадает на сетчатку и подавляет выработку мелатонина, главного гормона сна. Особенно агрессивно действует синий спектр: он сообщает мозгу, что сейчас день. В результате засыпание идет тяжелее, а ночной сон становится более поверхностным.
Второе — звук. Даже если человек субъективно «спит крепко», мозг продолжает обрабатывать речь, реагировать на смену сцен, рекламные вставки и взрывы громкости. Каждый такой эпизод вызывает микропробуждение длиной в несколько секунд — оно не запоминается, но структура сна нарушается.
Сокращается фаза медленноволнового сна, во время которой восстанавливается тело и иммунная система.
Третье — эмоциональная нагрузка. Поздние новости, триллеры и психологически тяжелый контент перебрасываются в период медленного засыпания и нередко становятся сюжетом тревожных сновидений. Утром остается ощущение, будто всю ночь решал чужие проблемы.
«По исследованиям с полисомнографией, у людей, которые засыпают под телевизор, в среднем на 25–30% меньше глубокого сна по сравнению с теми, кто спит в тишине. Утром это выливается в разбитость, туман в голове, сниженную концентрацию. Со временем накапливаются хронические последствия: повышается артериальное давление, растет уровень тревожности, ухудшается память», — отмечает сомнолог.
Перестроиться можно за 3–4 недели. Для начала телевизор стоит заменить на белый шум, мягкие звуки природы или гипнотические подкасты с таймером отключения через 20–30 минут. Параллельно постепенно снижать громкость и яркость экрана — за две недели довести до полного отключения. Полезно ввести вечерний ритуал: теплый душ, свет лампы, бумажная книга — это новые сигналы для мозга. Таймер на сон должен гарантированно выключать устройство за пару часов до утра. Если бессонница без телевизора держится дольше двух недель — стоит записаться к сомнологу для разбора причин.
Ранее были названы продукты, которые нельзя есть перед сном из-за риска бессонницы.