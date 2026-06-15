Уфимскому спасателю пришлось за один час вытаскивать из озера двух знакомых

В Уфе один спасатель за час вытащил из озера двух утопающих

Двух утопающих пловцов в течение одного часа вытащил из озера Кашкадан сотрудник поисково-спасательного отряда Уфы Роман Беляев. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города в Telegram-канале.

Первой спасенной была 29-летняя девушка, которая пришла на пляж рано утром с компанией друзей, решила искупаться и внезапно ушла под воду. Беляев, только что заступивший на смену, услышал крики очевидцев и прямо из машины бросился в озеро. Он вытащил утопающую на берег, провел реанимацию и передал бригаде скорой помощи. Предположительно, девушка была нетрезва.

Примерно через час заплыв решил совершить молодой человек из той же компании. Он проигнорировал правила безопасности, заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал захлебываться водой. Беляев вновь пришел на помощь — оперативно доплыл до мужчины, помог освободиться от водорослей и подтянул к берегу. Реанимация и медпомощь в этом случае не потребовались.

Уфимские спасатели напомнили купальщикам, что нельзя заходить в воду после употребления алкоголя и заплывать за буйки, отмечающие границу безопасной для плавания зоны.

Ранее не умеющий плавать мужчина спас тонущую девочку с помощью дрона.