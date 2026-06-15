Россиянам объяснили, зачем сдавать плазму и чем она важнее цельной крови

Плазму используют не только для переливаний пациентам с тяжелыми травмами, ожогами или шоковыми состояниями. На ее основе производят жизненно важные лекарства. Плазма содержит десятки белков, каждый из которых выполняет уникальную функцию. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты проекта о донорстве крови и плазмы «+Я».

«Донорская плазма — это ценнейший ресурс для медицины, — отмечают в «+Я». — Альбумин из плазмы применяют при тяжелых поражениях печени. Иммуноглобулины используют для лечения иммунодефицитов. А факторы свертываемости назначают пациентам с гемофилией».

По данным Минздрава, в России ежегодно рождается не менее 250 детей с первичным иммунодефицитом — всем им нужны препараты на основе донорской плазмы. Около 10 тысяч человек страдают гемофилией и также получают лекарства, синтезированные из плазмы.

Процедура сдачи плазмы называется плазмаферез. Кровь собирают, разделяют на компоненты с помощью аппарата, а клеточные элементы возвращают донору. Саму плазму сохраняют для дальнейшего использования.

«Плазмаферез переносится легче, чем сдача цельной крови, — поясняют эксперты. — Процедура занимает до 50 минут вместо 15, но восстанавливаешься быстрее».

Сдавать плазму можно каждые две недели — до 12 литров в год. За одну процедуру донор отдает около 600 мл плазмы. «Этот объем за год может спасти 12–15 жизней», — подчеркивают в проекте «+Я».

Процедура заготовки плазмы требует дорогостоящего оборудования и расходных материалов. Дорого обходится и дальнейшая обработка. Поэтому компенсация донорам плазмы может отличаться от выплат за цельную кровь — это связано с экономикой процесса, а не с «ценой» самой плазмы.

В 2025 году количество донаций плазмы в России достигло 3,5 млн, было заготовлено более 1 млн литров. В стране уже действует закон, который вводит понятие «плазма для фракционирования» и позволяет использовать донорскую плазму как сырье для лекарств.

«Донорство плазмы — это возможность помочь не одному, а десяткам пациентов, в том числе тем, кто столкнулся с тяжёлыми хроническими заболеваниями», — резюмируют эксперты. Прозрачная информация о ценности плазмы помогает победить мифы и страхи и реализовать внутреннюю потребность помогать другим.

Ранее врач назвал «бонусы» донорства, о которых мало говорят.