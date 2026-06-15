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Общество

Cтудент коснулся ягодиц однокурсницы и был оштрафован на $3000

В Сингапуре оштрафовали на $3000 cтудента, коснувшегося ягодиц однокурсницы
Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре студент коснулся ягодиц однокурсницы и был оштрафован на $3000, пишет Mothership.

Согласно материалам дела, студент заметил девушку, поднимавшуюся по лестнице, и решил прикоснуться к ней. Чтобы скрыть свои намерения, он снял рюкзак с плеча и сделал вид, что торопится на занятия.

Девушка сразу почувствовала прикосновение и сделала замечание. В ответ однокурсник заявил, что произошедшее было случайностью и что он якобы задел ее сумкой.

Однако пострадавшая не поверила объяснениям и спустя несколько часов обратилась в полицию с заявлением о сексуальном домогательстве.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в университете, после чего арестовали подозреваемого. В суде молодой человек признал свою вину по одному эпизоду нарушения неприкосновенности личности.

Его адвокаты просили о более мягком наказании, указывая, что после инцидента студент был исключен из университета и фактически потерял возможность продолжить обучение.

Прокуратура отметила, что действия обвиняемого не требуют тюремного заключения, поскольку не сопровождались насилием и не затрагивали интимные части тела напрямую. Тем не менее суд признал его виновным и назначил штраф в размере $3000.

Ранее водитель автобуса в Сингапуре вернул хозяйке забытое кольцо стоимостью $27 тысяч.

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