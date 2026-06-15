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Общество

Пассажирка авиарейса из Москвы приняла аварийный выход за туалет

«Авиаторщина»: пассажирка рейса Utair перепутала аварийный выход с туалетом
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирка рейса Москва – Нахичевань приняла аварийный выход за дверь туалета и попыталась открыть его на высоте 11 км во время полета над Каспийским морем. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 6 июня на рейсе UT–763 авиакомпании Utair. В кабине пилотов Boeing 737–500 ненадолго сработала сигнализация Master Caution, а на верхней панели загорелась индикация Door (Aft Service) — это датчик задней сервисной двери. Вскоре табло погасло само, а параметры герметизации салона остались в норме.

Выяснилось, что причиной срабатывания сигнализации и индикатора стала пассажирка, которая в поисках уборной по ошибке решила открыть сервисный люк. Поскольку ее попытка не была злонамеренной и не спровоцировала серьезных последствий, экипаж ограничился записью в бортовом журнале.

«Авиаторщина» добавляет, что проблемы с рейсом все-таки возникли – правда, иного рода: из-за сильной грозы в районе Нахичевани самолету пришлось совершить посадку на запасном аэродроме, в городе Гянджа.

Ранее боец ММА обезвредил пассажира при попытке открыть дверь самолета.

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