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Общество

Начата проверка из-за задержки рейса «Победы» из Уфы в Сочи более чем на сутки

Ространснадзор взял на особый контроль задержку рейса Уфа – Сочи
Вадим Брайдов/РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) взяла на особый контроль ситуацию с многочасовой задержкой рейса авиакомпании «Победа» УфаСочи. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Пассажиры не могут достичь пункта назначения уже более суток, уточняется в сообщении. Соблюдение их прав, связанных с задержкой вылета, проверяют выехавшие на место инспекторы Ространснадзора: они проводят мониторинг обстановки и взаимодействуют с пассажирами.

Сотрудники ведомства также контактируют с представителями авиакомпании-перевозчика и руководством аэропортов Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи.

Инспекторы проверяют, обеспечены ли пассажиры задержанного рейса питанием и водой. Кроме того, их должны были бесплатно расселить в отелях. Ространснадзор запросил у «Победы» оперативные данные по организации обслуживания людей на всех этапах ожидания вылета.

Ведомство пообещало, что все выявленные нарушения зафиксируют, а виновных привлекут к административной ответственности.

В сочинском аэропорту накануне вводились ограничения на прием и отправку авиарейсов, они были сняты минувшей ночью около полуночи. К сегодняшнему полудню администрация авиагавани сообщила, что работа ведется по штатному расписанию, и скоплений пассажиров в терминале нет.

В заявлении в Telegram-канале аэропорта говорится, что его руководство и авиакомпании прилагают все возможные усилия для скорейшей стабилизации расписания приема и отправки рейсов.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам их права при задержке рейсов.

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