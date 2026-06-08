В Госдуме напомнили россиянам их права при задержке рейса

В период массовых задержек и отмен рейсов важно помнить, что пассажиры имеют не только право на информацию о причинах произошедшего, но и на конкретные меры поддержки со стороны авиакомпаний. Если ожидание вылета превышает два часа, перевозчик обязан предоставить прохладительные напитки и возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения, заявил «Газете.Ru» депутат фракции КПРФ, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев.

«Самолет — удобный и зачастую безальтернативный вид транспорта для путешествий на большие расстояния. Но задержка или отмена рейса может серьезно нарушить планы людей: срываются пересадки и деловые встречи, возникают дополнительные расходы на проживание, теряется время. Поэтому важно, чтобы пассажиры знали свои права. При задержке более четырех часов пассажирам положено горячее питание, а если ожидание затягивается на шесть часов ночью или восемь часов днем — размещение в гостинице, трансфер и хранение багажа», — отметил Прокофьев.

По его словам, кроме того, пассажир вправе отказаться от перевозки и потребовать возврата стоимости билета, в том числе в ряде случаев по невозвратным тарифам. Если задержка произошла по вине авиакомпании, можно также предъявить требования о возмещении убытков и предусмотренной законом компенсации, подчеркнул Прокофьев.

Он назвал особенно важным сегодня, чтобы авиакомпании не ограничивались формальным информированием пассажиров, а своевременно обеспечивали людей всем необходимым. Речь идет не только о соблюдении законодательства, но и об уважительном отношении к гражданам, среди которых семьи с детьми, пожилые люди, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья, пояснил Прокофьев.

Вместе с тем депутат считает необходимым внимательно проанализировать практику применения действующего законодательства.

«Масштабные сбои в авиасообщении последних лет показывают, что механизмы защиты прав пассажиров нуждаются в постоянном совершенствовании, а размеры предусмотренных компенсаций во многих случаях уже не соответствуют реальным расходам граждан», — заключил Прокофьев.

Ранее юрист рассказала, как получить компенсацию за отмену рейса.