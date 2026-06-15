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Общество

Участники свадебного кортежа устроили танцы на дороге в Тюмени

В Тюмени участники свадебного кортежа устроили танцы прямо на дороге
Госавтоинспекция Тюменской области

Участники свадебного кортежа решили устроить танцы прямо на проезжей части в Тюмени. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Все произошло, когда свадебный кортеж двигался по улицам М. Тореза, Республики, Ленина и другим. Водители останавливались прямо посреди дороги, а пассажиры выходили на проезжую часть, чтобы потанцевать и снять видео. Одна из машин при этом перегораживала движение.

Также кортеж ехал по автобусной полосе и нарушал правила остановки и перестроения. Часть машин была с незаконной тонировкой и без госномеров. 30-летнюю водительницу «Геленвагена» уже привлекли к ответственности за тонировку, но снимать пленку она не стала. Ей выписали требование об устранении нарушений.

Ранее свадьба во Владикавказе обернулась перестрелкой, мужчину ранили в шею.

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