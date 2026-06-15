Нейропсихолог объяснила, как создать здоровое отношение детей к гаджетам

Пока ребенок уверенно не научится говорить, давать ему в руки гаджеты категорически противопоказано. Такой подход в воспитании, когда телефон в руки малышу суют, чтобы отвлечь его, чреват тем, что его развитие замедлится, речевые функции будут заторможены, предупредила в беседе с НСН детский нейропсихолог Марина Львова.

Она отметила, что часто сталкивается со случаями, когда телефон ребенку дают в девять месяцев или в полтора года.

«Это недопустимое условие, потому что это все будет тормозить развитие речевой функции. Ребенку до двух с половиной лет важно запустить речь, — подчеркнула нейропсихолог. — В целом для дошкольного возраста гаджеты – это удобство родителей, а не польза для детей».

Она объяснила, что в момент использования гаджета у ребенка вырабатывается дофамин, который затем мозг начинает запрашивать все время – так возникает зависимость. Это вредно даже и для детей старшего возраста — важно, чтобы они ограниченно пользовались смартфонами, а также имели другие, более интересные увлечения и занятия.

Специалист призвала чаще играть с детьми, уделять им внимание, обсуждать книги и мультфильмы.

Напомним, недавно врачи предупредили о риске развития нервных тиков у детей из-за чрезмерного использования смартфонов и других гаджетов после случая в Казани, где у пятилетнего мальчика диагностировали перегрузку нервной системы. Как рассказала мать ребенка, проблемы начались, когда мальчик стал резко вращать головой и часто моргать. Оказалось, что, когда ребенок переживал кризис трехлетнего возраста, родители для отвлечения стали чаще давать ему телефон для игр.

Эксперты рекомендуют делать акцент на физической активности, прогулках, спорте, танцах и спокойных занятиях, таких как рисование.

Ранее опрос показал, сколько родителей ограничивают детям доступ к гаджетам.